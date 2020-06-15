AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunan Savunma Bakanı ya da diğerleri, Türkiye gibi büyük bir devletle...
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunan Savunma Bakanı ya da diğerleri, Türkiye gibi büyük bir devletle nasıl konuşulacağını öğrenmelidir.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunan Savunma Bakanı ya da diğerleri, Türkiye gibi büyük bir devletle nasıl konuşulacağını öğrenmelidir."
Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 05:49 Kaynak: AA
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