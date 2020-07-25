AK Parti Sözcüsü Çelik Yunanistan'a kınama - Son Dakika
AK Parti Sözcüsü Çelik Yunanistan'a kınama
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan'da şanlı bayrağımızın yakılmasını şiddetle lanetliyoruz.
AK Parti Sözcüsü Çelik: " Yunanistan'da şanlı bayrağımızın yakılmasını şiddetle lanetliyoruz. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifin açılmasını güya protesto etmeye çalışan Yunan faşistlerini cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz".
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25.07.2020 19:21:49. #1.13#
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