AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan Başbakanını uyarıyoruz.
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- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK sonrası basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:00 Kaynak: AA
- AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK sonrası basın toplantısı düzenledi.(6)
Çelik: "Yunanistan
Başbakanını uyarıyoruz. 'Türkiye
sondaja başladığı andan itibaren ağır bedeller öder.' gibisinden altı boş ifadeler kullanmaktan vazgeçmelidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı saygılı bir dil kullanmalıdır."
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