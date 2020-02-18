AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın demokratik değerlere saygılı davranarak... - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın demokratik değerlere saygılı davranarak... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın demokratik değerlere saygılı davranarak...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın demokratik değerlere saygılı davranarak Müslüman Türk azınlığa doğru şekilde hitap etmesi gerekir. AB üyesi bir ülkede siyasilerin Müslüman Türklerin kimliğine karşı sistematik saldırılar içinde olması kabul edilemez."

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın demokratik değerlere saygılı davranarak Müslüman Türk azınlığa doğru şekilde hitap etmesi gerekir. AB üyesi bir ülkede siyasilerin Müslüman Türklerin kimliğine karşı sistematik saldırılar içinde olması kabul edilemez." - ANKARA

Avrupa Birliği, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:01 Kaynak: İHA
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