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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın demokratik değerlere saygılı davranarak...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın demokratik değerlere saygılı davranarak Müslüman Türk azınlığa doğru şekilde hitap etmesi gerekir. AB üyesi bir ülkede siyasilerin Müslüman Türklerin kimliğine karşı sistematik saldırılar içinde olması kabul edilemez."
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:01 Kaynak: İHA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın demokratik değerlere saygılı davranarak Müslüman Türk azınlığa doğru şekilde hitap etmesi gerekir. AB üyesi bir ülkede siyasilerin Müslüman Türklerin kimliğine karşı sistematik saldırılar içinde olması kabul edilemez." - ANKARA
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