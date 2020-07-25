AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan'da şanlı bayrağımızın yakılmasını şiddetle lanetliyoruz" - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasını lanetleyerek, "Kendi bayraklarının yanına dün Bizans bayrağı asanlar ve yas ilan edenler bayrağımıza saygısızlık yapamazlar. Bayrağımızı yakan faşistler, dün Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, bayrağımızın gölgesindeki milletimizin mesajını iyi anlamalıdır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'da Türk bayrağı yakılmasına tepki gösterdi. Konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Çelik, "Yunanistan'da şanlı bayrağımızın yakılmasını şiddetle lanetliyoruz. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılmasını güya protesto etmeye çalışan Yunan faşistlerini cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz. Kafası Bizans hayalleriyle dolu dar görüşlü Yunan siyasiler kendi toplumlarını zehirliyorlar. Kendilerini Bizans'ta zanneden bu hayalperestler Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin dünkü mesajını er ya da geç anlamaya mecburdurlar. Kendi bayraklarının yanına dün Bizans bayrağı asanlar ve yas ilan edenler bayrağımıza saygısızlık yapamazlar. Bayrağımızı yakan faşistler, dün Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, bayrağımızın gölgesindeki milletimizin mesajını iyi anlamalıdır. Bayrağımıza dün eşlik eden sancaklar ve Ayasofya Camii'nde verilen mesajlar hafızamızın sadece tarihe değil geleceğe ait olduğunu da gösterdi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi tüm insanlığın ortak değeri olarak herkese açıktır. Bayrağımızın ve sancakların dediği gibi, orası Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'dir" ifadelerini kullandı. - ANKARA