Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan Dışişleri Bakanı, bir devlet adamının konuşması gereken...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan Dışişleri Bakanı, bir devlet adamının konuşması gereken...

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan Dışişleri Bakanı, bir devlet adamının konuşması gereken üsluptan son derece uzak bir üslupla konuşmuştur.

Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan, AK Parti, Politika
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan Dışişleri Bakanı, bir devlet adamının konuşması gereken üsluptan son derece uzak bir üslupla konuşmuştur."
AK Parti Sözcüsü Çelik: Yunanistan Dışişleri Bakanı, bir devlet adamının konuşması gereken...
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:26 Kaynak: AA
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