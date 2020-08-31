AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan'ın Meis adasını silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan'ın Meis adasını silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'ın Meis adasına asker sevkiyatı yapması üzerine bir açıklama yaptı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'ın Meis adasına asker sevkiyatı yapması üzerine bir açıklama yaptı. Çelik, "Yunanistan'ın Meis adasını silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık örneğidir" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yunanistan'ın Meis adasını silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık örneğidir. Türkiye'nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır. Yunanistan hukuka aykırı bu adımları atarak Ege'de ve Akdeniz'de korsan politikaların temsilcisi olmuştur. Hukuk temelinde diplomasi yoluyla sorunları çözmek yerine, korsan anlaşmalarla diplomasiye sabotaj düzenleyen Yunanistan'dır. Yunanistan'ın bu adımlarının neticesi ağır başarısızlık olacaktır. Yunanistan hukuk yoluyla sorunları çözmek istiyorsa Türkiye en güvenilir muhataptır. Türkiye ile konuşmak yerine Fransa ile tatbikat yapmayı tercih ediyorsa bunun ne kadar yanlış olduğunu görecektir. Yunanistan her adımına verecek güçlü bir cevabımız olduğunu öğrenecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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