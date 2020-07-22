Ak Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan, izansız politikalarını Avrupa ile mahalle dayanışması...
Ak Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan, izansız politikalarını Avrupa ile mahalle dayanışması yürüterek hayata geçireceğine dair boş hayallere kapılmasın.
Ak Parti Sözcüsü Çelik: " Yunanistan, izansız politikalarını Avrupa ile mahalle dayanışması yürüterek hayata geçireceğine dair boş hayallere kapılmasın. Türkiye, Akdeniz'de Kıbrıs Türklerinin ve milletimizin çıkarlarını koruyacak güce sahiptir." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 03:20 Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Ak Parti Sözcüsü Çelik: 'Yunanistan, izansız politikalarını Avrupa ile mahalle dayanışması... - Son Dakika
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