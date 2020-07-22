Ak Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan, izansız politikalarını Avrupa ile mahalle dayanışması... - Son Dakika

Ak Parti Sözcüsü Çelik: " Yunanistan, izansız politikalarını Avrupa ile mahalle dayanışması yürüterek hayata geçireceğine dair boş hayallere kapılmasın. Türkiye, Akdeniz'de Kıbrıs Türklerinin ve milletimizin çıkarlarını koruyacak güce sahiptir." - ANKARA