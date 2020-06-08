AK Parti Sözcüsü Çelik: (Yunanistan Savunma Bakanı'nın "savaşa hazırız" sözleri) "Bu tip kötü...
AK Parti Sözcüsü Çelik: (Yunanistan Savunma Bakanı'nın "savaşa hazırız" sözleri) "Bu tip kötü şakalar yapmayın, bu tip şakalar alnınıza yapışır."
AK Parti Sözcüsü Çelik: (Yunanistan Savunma Bakanı'nın "savaşa hazırız" sözleri) "Bu tip kötü şakalar yapmayın, bu tip şakalar alnınıza yapışır."
Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 05:31 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › AK Parti Sözcüsü Çelik: (Yunanistan Savunma Bakanı'nın 'savaşa hazırız' sözleri) 'Bu tip kötü... - Son Dakika
Son Dakika Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla verdiği poz "Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi Songül Karlı, normalleşme başlar başlamaz tatile koştu Başrollerinde Özge Gürel ve Can Yaman'ın olduğu Bay Yanlış'ın ilk fragmanı yayınlandı Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha Duymaz'ın Instagram hesabı yeniden açıldı Şarkıcı Ebru Polat, bu sefer saatinin fiyatıyla gündem oldu