Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ziraat Bankası Futbol Kulüplerinin Borçlarını Silmiyor Yapılandırıyor"

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ziraat Bankası Futbol Kulüplerinin Borçlarını Silmiyor Yapılandırıyor"

1 saat önce

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. (3)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:53 Kaynak: AA

Ömer Çelik, Güncel
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