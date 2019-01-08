AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ziraat Bankası Futbol Kulüplerinin Borçlarını Silmiyor Yapılandırıyor"
1 saat önce
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. (3)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:53 Kaynak: AA
Eren Erdem Hakkında Çıkarılan Yakalama Kararına Tepki Gösteren Baba Hasan Erdem İşten Çıkarıldı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolton Ziyaretini Değerlendirdi: Açıklamaları Yadırgıyoruz, Bunlar Kasıtlı
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Erdoğan, Fazıl Say'ın Konserine Katılacak mı?" Sorusuna Cevap Verdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yerel Seçim Manifestosunun Yayınlanma Tarihini Açıkladı