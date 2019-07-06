AK Parti Sözcüsü: Cumhurbaşkanlığı Sistemininde tıkanıklıklar varsa çalışma yapılabilir
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemininde, çeşitli bürokratik noktalarda direnç varsa, tıkanıklıklar varsa, yavaş işleyen noktalar varsa buralara nasıl müdahale yapılacağı konusunda bir çalışma yapılacağını söyledi.
AK Parti
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:07
Sözcüsü Ömer Çelik
, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemininde 'çeşitli bürokratik noktalarda direnç varsa tıkanıklıklar varsa, yavaş işleyen noktalar varsa buralara nasıl müdahale yapılacağı konusunda' bir çalışma yapılacağını söyledi.
Çelik, Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın partisinin İstanbul
İl Başkanlığı'nda milletvekilleriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.
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