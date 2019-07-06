Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (1)
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (1)

1 saat önce

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları İSTANBUL - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (1), System.String[]
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları İSTANBUL - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:06 Kaynak: AA
Ömer Çelik, İstanbul, AK Parti, Güncel
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