AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (2)
1 saat önce
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları İSTANBUL - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 03:57 Kaynak: AA
- AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
'in açıklamaları İSTANBUL - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İstanbul
İl Başkanlığı önünde açıklamalarda bulundu.
Ekrem İmamoğlu hasat şenliğine katılıp biçerdövere bindi: İstanbul, tarımıyla da bereketli
İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul Suriyeli kaydına kapalıdır
AK Partisi Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Başkanlık sisteminde revizyon" iddiasına yanıt
MHP'nin Alparslan Türkeş önerisi AK Partili belediye meclis üyelerince reddedildi