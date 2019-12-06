AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (3)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kendi parti kongresinin kararlarını anayasa maddesi yapan, parti devletinin dünyadaki en çarpıcı, en çarpık örneklerini siyasi hayatımızda temsil eden ve bunun patentine sahip olan kesim CHP'dir. Bu konuda biraz daha kendileriyle yüzleşerek konuşmalarında fayda vardır." dedi.

Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak ve diğer CHP'lilerin "parti devleti" eleştirilerinin anımsatılması üzerine, siyasi okuryazarlıkla ilgili bir fasıl açılması ve bunun ne olduğunun konuşulması gerektiğini belirterek, "Devlet, siyaset ve bütün bu meselelerle ilgili siyasetin sınırı neresidir konuşmak lazım." dedi.

"Parti devleti" kavramının kendilerine ait olmadığını vurgulayan Çelik, "Bu, CHP'nin patentinde olan bir kavramdır. Nihayetinde kendi kongrelerini, Teşkilatı Esasiye'nin, anayasanın maddeleri haline getirmiş siyasi gelenekten geliyorlar. Parti-devlet özdeşliğinde partinin üstte, devletin altta olduğu bir yaklaşımdan geliyorlar. 'Parti devleti' gibi bir patente sahip oldukları ve dünyadaki parti devletleri içerisinde de en can yakıcı tarihe sahip oldukları için bu konuda aşırı hassasiyet göstermeleri normaldir." değerlendirmesinde bulundu.

MYK ve MKYK toplantılarına ilişkin bilgi veren Çelik, bu toplantılarda bazen partinin değerlendirmesi, görüş belirtmesi gereken 50, 60 gündemin olduğunu ifade etti.

Çelik, "Yani bir hafta, on gün içinde buna yakın iç ve dış politikada gündem oluyor. Tabii ki biz bunlarla ilgili bir görüş oluşturuyoruz. Burada sizinle bunların bazen 3'ünü, 5'ini paylaşıyoruz, gündemin önceliğine göre. Ama bizim hazırlık yaptığımız dosyalar bazen haftada 50, 60 gündemi bile bulabiliyor." diye konuştu.

Yoğun bir çalışma çerçevesinde bunlarla ilgili görüş oluşturduklarını belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Bazı konularda partinin kurumsallaşmış görüşleri var, bazı konularda yeni görüş oluşturmamız gerekiyor, bazı konularda güncellememiz gerekiyor. Çok tabiidir ki burada AK Parti MYK ve MKYK'sinin görüşlerini söylüyorum. Bu siyasi gündemlerle ilgili nihai olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza soruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın o konudaki görüş ve talimatlarını alıyoruz. Netice itibarıyla da burada mesela şöyle bir şey söyleniyor, hani bu kararlar AK Parti'nin MYK ya da MKYK'sinde alınıyor gibi. Hayır arkadaşlar burada bahsettiğim gündem konuşuluyor AK Parti MYK ya da MKYK'sinde. Diğer konularla ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımız kendisinin böyle bir karar aldığını, hükümetin böyle bir karar aldığını bize söylediği zaman biz onları buradan sizle paylaşıyoruz. 'Hükümetin, partinin bu konudaki kararı bu şekildedir' diye."

"Kendileriyle yüzleşerek konuşmalarında fayda vardır"

İktidar partisinde, hükümetle ilgili süreçlerle partiyle ilgili süreçler arasında doğal bir iletişim ve etkileşim olacağını belirten Çelik, ancak hükümetin kararlarının, parti MYK ve MKYK'sinde alınmadığını vurguladı.

Çelik, şunları kaydetti:

"Buradaki mekanizmalar konusunda hepimiz hassasız. Böyle bir şey söz konusu değil. Bazen Sayın Cumhurbaşkanımız mesela Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 5-6 saatlik bir mesaisi olur. Sadece bir, iki görüşmesi söz konusudur partiyle ilgili, o zaman onları bile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmiyor, buraya gelip burada bir mesai ortaya koyup daha sonra tekrar Külliye'ye dönüyor. Parti devleti meselesi zihniyetinden Türkiye'nin arındırılması, sivil siyasetin yerleşikleştirilmesi konusunda biz bir gayret içerisindeyiz ve bir siyasi tarih oluşturduk bununla ilgili olarak. Ama kendi parti,kongresinin kararlarını anayasa maddesi yapan parti devletinin dünyadaki en çarpıcı, en çarpık örneklerini siyasi hayatımızda temsil eden ve bunun patentine sahip olan kesim CHP'dir. Yani onların bu konuda biraz daha kendileriyle yüzleşerek konuşmalarında fayda vardır."

(Bitti)