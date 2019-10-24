Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "32 km'lik derinliğe geldik.
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: '32 km'lik derinliğe geldik.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "32 km'lik derinliğe geldik.

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "32 km'lik derinliğe geldik.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "32 km'lik derinliğe geldik. Buradan bu terör örgütü unsurlarının çıkarılması ABD'nin sorumluluğunda. Çıkardık diye bize yazılı olarak bildirdiler. TSK buradan çekilmeyecek"

-( Rusya'nın terör örgütü lideri Kobani ile telekonferans yapması) "Söz konusu kişinin örgütte kullandığı kod isim ileri demokrasinin liderleri tarafından kullanılarak bu şahsa hitap edilmektedir. Geçmişte Afganistan'da yapılan hataların aynen tekrarlandığını gösteriyor. Çok kötü bir örnek teşkil edecek. Biz kafamıza göre kimin terör örgütü mensubu olduğuna kendimiz karar veririz diyor. Bu tutumların yanlış olduğunu değerlendiriyoruz. Bu kişinin görmesi gereken hareketler bir teröristin görmesi gereken muameledir. Bunlar terörle mücadeleyi aksatacak yaklaşımlardır"

-"Her ülke kendi vatandaşını almalı, almıyorlarsa 'DEAŞ'la mücadele ediyoruz' anlamına gelmez. Özellikle AB ülkeleri sorumluluklarından kaçıyor"

-"32 km'lik derinliğe geldik. Buradan bu terör örgütü unsurlarının çıkarılması ABD'nin sorumluluğunda. Çıkardık diye bize yazılı olarak bildirdiler. TSK buradan çekilmeyecek. İstikrar temin edilene kadar çekilme olmayacaktır. TSK burada bulunmaya devam edecektir. Yazılı teyidi kabule diyoruz ABD'nin fakat unsurlarımız bir terör örgütü burada gördüğümüz zaman anında ona karşı gerekeni yapacaktır"

-"SMO DEAŞ'la mücadele ederken herkes onu olumlu sıfatlarla anıyordu ama PYD/ YPG ile mücadele ederken SMO'yu cihatçı gruplar olarak etiketlemeye çalışıyor. Suriye halkının önemli bir kesimini temsil etmektedir, meşru bir organizasyondur"

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Barış Pınarı Harekatı beraberindeki diplomatik gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Çelik, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 32 km'lik derinliğe geldik.

Amerika Birleşik Devletleri, Ömer Çelik, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:11 Kaynak: İHA
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