AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Abd Dışişleri Sözcüsünün Türkiye'deki Seçim Süreciyle İlgili Yaptığı...
20 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD Dışişleri Sözcüsünün Türkiye'deki seçim süreciyle ilgili yaptığı açıklama kınanacak bir açıklamadır.
AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
, "ABD
Dışişleri Sözcüsünün Türkiye
'deki seçim süreciyle ilgili yaptığı açıklama kınanacak bir açıklamadır." dedi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:15 Kaynak: İHA
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