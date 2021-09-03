AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı: Daraltılmış bölge sistemiyle ilgili alınan bir karar yok - Son Dakika

Türk siyaseti, seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesini konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, art arda yaptıkları açıklamalarda, barajın 7'ye düşürülmesini netleştirdiklerini söyledi. Baraj tartışmalarıyla birlikte gündeme gelen daraltılmış bölge sistemi tartışmaları da gündemdeki yerini korurken, konuyla ilgili hükümetten cephesinden ilk açıklama geldi.

"ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ DENEN MADDELER DEĞİL"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından konuştu. Çelik, daraltılmış bölge sistemini hayata geçirmek adına bir çalışma yürütülmediğini belirterek, "Sayın Başkanımız Bosna Hersek ziyaretinde çalışma gruplarının bir mutabakata vardığını söylemişti. Sayın Bahçeli de barajın yüzde 7 olacağını dile getirdi. Yüzde 7 seçim barajı netleşmiştir. Cumhur İttifakı'nın yaklaşımı budur. Sanki Cumhur İttifakı dar ve daraltılmış bölge arasında bir karar vermeye çalışıyor gibi bir hava oluşturuldu. Bir karar verilmiş değil. 'Biz buna karar verdik, bunun üzerine çalışıyoruz' denen maddeler değil" ifadelerini kullandı.

"FİLENİN SULTANLARINI TEBRİK EDİYORUZ"

AK Partili Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Geçtiğimiz ay çok ciddi felaketlerle karşı kaşıya kaldık. Sahadaki bütün çalışanlara bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz. Filenin Sultanları yarı finale yükseldi. Hepsini tebrik ediyoruz. Diyarbakır Anneleri'ne bir kez daha sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz.

"TÜRKİYE, İNSANLARIN KATLEDİLMESİNE GÖZ YUMMAZ"

Kuşkusuz Türkiye insanların katledilmesine göz yumacak bir ülke değildir. Bunun yanı sıra bütün dünyanın şunu bilmesi gerekir. Mültecilere sahip çıkma görevini Türkiye tek başına yerine getirmiştir. Bundan sonra Türkiye'nin bir tane daha göçmen alacak durumu yoktur. 'Biz size para verdik göçmenleri ülkenizde tutun' gibi bir söylemle geçilecek durum değildir.

"MÜLTECİ ALACAĞIZ DİYE DÜŞÜNMESİNLER"

Buradaki meseleye kapsamlı bir şekilde bakmak gerekir. Türkiye'nin demokratik, nüfus güvenliği önemli meselelerden biridir. Türkiye kendi değerlerine yakışan şekilde ölümden kaçan insanlara kucak açmıştır. Ama hiç kimse Türkiye bir tane daha mülteci alacak şeklinde düşünmemelidir. Bu yaptıkları fevkalade yanlış olur.

"AFGAN GÖÇÜ KONUSUNDA HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI"

Suriye için önerilen model güvenli bölgenin, uçuşa yasak bölgenin oluşturulmasıydı. Cumhurbaşkanımız çok ısrar etti ama buna yanaşmayanlar göç sorununun ortaya çıktığını gördü. Afganistan'daki kaos devam ederse göç dalgası büyüyecektir. Afgan göçü konusunda herkes elinin taşın altına koymalı.

"İHA, SİHA VE TİHA'LAR ARTIK OYUN DEĞİŞTİRİCİ GÜÇ"

Geçtiğimiz hafta önemli açılışların yapıldığı haftaydı. Dünyada savunma sanayiindeki yarış büyük boyutlara erişmiş durumda. Yeni gelişen teknolojilerin savunma sistemlerine nasıl uygulanacağı, rakipler tarafından kullanılması halinde savunma sistemlerinin nasıl güçlendireceği bir mesele olmuştur. Pek çok aşamadan geçilerek oyun değiştirici güç olarak İHA, SİHA TİHA dediğimiz yeni unsurlar devreye girmiştir. Hepiniz takip ediyorsunuz sık sık ABD, İngiliz, Rusya gibi bazı ülkelerdeki kuruluşların değerlendirmelerinde Türkiye'nin İHA, SİHA, TİHA'larla oyun değiştirici kabiliyete ulaştığı vurgulanıyor.

"KAHRAMAN ASKERLERİMİZE ŞÜKRANLARIMIZI İLETİYORUZ"

Afganistan'dan tahliye operasyonunda görev alan herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz. 19 yıldır silahlı kuvvetlerimiz Afganistan'daydı, 6 yıldır havalimanının güvenliğini sağlıyorduk. Kahraman askerlerimizle şükranlarımı iletiyoruz. Pek çok NATO askerinin dolaşamadığı sokaklarda Türk askeri vardı. TSK'nın büyük başarılarından bir tanedir. Afganistan'daki geçiş dönemini yakından takip ediyoruz. Diplomatik girişimlerimizi sürdürüyoruz. Fiili güç olan Taliban ile görüşmeleriz var. Geçmişteki birtakım yaklaşımların hiçbir şekilde söz konusu olmamasını sürekli ifade ediyoruz.

Kış ayları gelmeden harekete geçilmelidir. Bu insanlar dünyanın önünle ölümle karşı karşı kalacaktır. Suriye'de yaptıkları hatayı Afganistan'da yapmamalılar. Hiç kimsenin kendi sorumluluğundan kaçarak başkasına bir sorumluluk yüklemeye çalışmamalıdır.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN ÜZERİNDE ANLAŞTIĞI BİR SEÇİM SİSTEMİ YOK"

Sayın Başkanımız Bosna Hersek ziyaretinde çalışma gruplarının bir mutabakata vardığını söylemişti. Sayın Bahçeli de barajın yüzde 7 olacağını dile getirdi. Yüzde 7 seçim barajı netleşmiştir. Cumhur İttifakı'nın yaklaşımı budur. Sanki Cumhur İttifakı dar ve daraltılmış bölge arasında bir karar vermeye çalışıyor gibi bir hava oluşturuldu. Bir karar verilmiş değil. 'Biz buna karar verdik, bunun üzerine çalışıyoruz' denen maddeler değil.

"TANJU ÖZCAN'IN YAPTIĞI YAKIŞIK DEĞİL"

Bir kadın için böyle bir değerlendirmede bulunmak bırakın siyasetçiyi insana yakışmaz. Üstüne bir de kılık kıyafetine ilişkin yorum yapıyor. Bu olaya daha da ahlak dışılık katıyor. Meseleyi hikaye etmeye çalışıyor. Sanki çok önemli bir konudan bahsediyor gibi.

İnsanda biraz edep olur. Özür dilerken bile 40 tane şerh koşuyor. Sonuna kadar kınıyoruz ve lanetliyoruz. Türk Silahlı kuvvetleri ada barış için bulunuyor. TSK KKTC'nin barışına katkı sağlamaya devam edecek. Dolayısıyla hayalleri hiçbir zaman gerçek olmayacak.

"İLÇE BAŞKANIMIZIN AÇIKLAMASI DA YANLIŞ"

Siyasi adaba aykırı. Bizim ilçe başkanımızın yaptığı açıklama da yanlıştır. Nutuk okuyan insanlara böyle bir niteleme yapmak kabul edebileceğimizi bir yaklaşım değildir. Kutsal kitabımızı arzu eden herkesin okuması herkesin yararınadır. Ancak herkesin Türkiye'nin nasıl kurulduğunu görmesi için Nutuk okumasında da fayda vardır. Kuran okuyanlar Nutuk okuyanlar tarzı bir karşılık hiçbir şekilde kabul edebileceğimiz bir mukayese değildir.