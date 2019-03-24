Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana'da

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana'da

57 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana'da, System.String[]
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla bir araya geldi.

Çelik, bir dizi programlara katılmak üzere geldiği kentte, Seyhan ilçesindeki bazı iş yerlerini ziyaret ederek, esnafa "Hayırlı işler" temennisinde bulundu.

Esnafla sohbet eden Çelik, vatandaşların taleplerini de dinledi.

Çelik, 31 Mart'taki seçimlere değindiği ziyaretlerinde, vatandaşlardan Cumhur İttifakı adayları için destek istedi.

Bir restoranda yemek yiyen Çelik, esnaf ve vatandaşlarla günün anısına fotoğraf çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:14 Kaynak: AA

Ömer Çelik, AK Parti, Adana, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Şeyin Trene Baktığı Gibi Bakıyorlar" Sözü İçin AK Partili Vekilden Özür Geldi TMSF, Uzan Grubu'nun El Konulan Adabank'ını Sattı Fatih Portakal "Bir Araştırma Oranı Geldi" Deyip Çağrıda Bulundu 15 Metrekarelik Odada Ürettiği Yemle, Hayvanlarını Besliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 23:11:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]