Son dakika haberleri... Ömer Çelik: "Aramıza sokulmaya çalışılan fitnelere karşı her zaman uyanık olacağız" - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Ömer Çelik: "Aramıza sokulmaya çalışılan fitnelere karşı her zaman uyanık olacağız"

23.04.2022 19:08

Edinilen son dakika gelişmesine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Aramıza sokulmaya çalışılan fitnelere karşı her zaman uyanık olacağız. Her zaman kardeşçe bu topraklarda şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrasında da beraber bu irademizi sürdüreceğiz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Aramıza sokulmaya çalışılan fitnelere karşı her zaman uyanık olacağız. Her zaman kardeşçe bu topraklarda şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrasında da beraber bu irademizi sürdüreceğiz." dedi.

Çelik, ziyaret ettiği Alevi Kültür Dernekleri Adana Şubesinde yaptığı konuşmada, burada bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün meclislerden farklı bir tarafı olduğunu ifade eden Çelik, dünyadaki bütün meclislerin bir kurtuluş savaşı sonunda açıldığını kaydetti.

Bir tek Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kurtuluş Savaşı'na önderlik ettiğini aktaran Çelik, şöyle konuştu:

"Bu bakımdan gazi bir Meclistir. İkincisi Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimine karşı direndiği için ikinci kere gazi olmuştur. O sebeple Meclisimiz, milletimizin bugünü, geçmişi ve geleceği için büyük bir öneme sahip. Tabii milli iradenin tecelligahı olan Meclisi, milli iradenin tecessüm ettiği Meclisi Atatürk'ün çocuklara armağan etmiş olması da çok önemli. Yani milli iradeyle, ülkemizin geleceği olan çocukların bayramının bir arada kutlanıyor olması bu da çok önemli mesaj içeriyor. İnşallah bu 102. yıl. Nice yüz yıllarla, nice on yıllarla aynı şekilde devam eder. Ülkemiz kendi gücü, kuvveti, kendi dirayeti içerisinde geleceğe hep beraber kardeşçe, birlik beraberlik içerisinde yürür. Bu vesileyle ramazanınızı da tebrik ediyorum. Allah hepinize sağlıkla, ailelerinizle Ramazan Bayramı'na kavuşmayı nasip etsin."

Çelik, buraya gelmeyi uzun zamandan beri çok istediğini belirterek "Sizler de kabul ettiniz. Burada toplanmışsınız. Çok teşekkür ediyorum, nezaket gösterdiniz. Allah kardeşliğimizi, birliğimizi daim etsin. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bütün kardeşlerimizle beraber, hep birlikte böyle bir masanın etrafında her zaman huzur içerisinde olmayı nasip etsin." diye konuştu.

"Hepimiz biriz, hepimiz kardeşiz"

Etrafta yaşanan olayların görüldüğünü dile getiren Çelik, şöyle devam etti:

"Savaşlar, yıkımlar, göçler insanları büyük bir kaosa sürüklüyor. O sebeple birliğimizin, dirliğimizin kıymetini bilmemiz lazım. Hepimiz biriz, hepimiz kardeşiz. Aramıza sokulmaya çalışılan fitnelere karşı her zaman uyanık olacağız. Her zaman kardeşçe bu topraklarda şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrasında da beraber bu irademizi sürdüreceğiz.

Dünyanın gittiği yerde bütün ilkelerin ortadan kalktığı, bütün prensiplerin yıprandığı bir döneme giriyor. Ülkemizi bütün bu kaosun içerisinde, bütün bu türbülansın içerisinde kuvvetli bir şekilde tutmaya devam edeceğiz. En önemlisi şudur tabii, etrafımızdaki kaosların ne şekilde virüs ürettiğinden daha önemlisi bizim milletimizin, kendimizin bağışıklık sistemimizin ne olduğudur. Bunun da mayası kardeşliğimizdir. Bir kere daha teşekkür ediyorum. Burada beni misafir ettiğiniz için. Aslında misafir de sayılmam. Bu vesileyle hep kendi evimde hissediyorum. Çok teşekkür ediyorum size."

Çelik, daha sonra Alevi Kültür Dernekleri Adana Şubesi Başkanı Hayri Yılmaz ve buradaki vatandaşlarla sohbet etti.

Son dakika haberleri... Ömer Çelik: Aramıza sokulmaya çalışılan fitnelere karşı her zaman uyanık olacağız
Son dakika haberleri... Ömer Çelik: Aramıza sokulmaya çalışılan fitnelere karşı her zaman uyanık olacağız
Son dakika haberleri... Ömer Çelik: Aramıza sokulmaya çalışılan fitnelere karşı her zaman uyanık olacağız
Son dakika haberleri... Ömer Çelik: Aramıza sokulmaya çalışılan fitnelere karşı her zaman uyanık olacağız

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Ömer Çelik: 'Aramıza sokulmaya çalışılan fitnelere karşı her zaman uyanık olacağız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Ömer Çelik: "Aramıza sokulmaya çalışılan fitnelere karşı her zaman uyanık olacağız" - Son Dakika
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