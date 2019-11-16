AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana'da nikah şahidi oldu

Ardından Esra Tiftik-Metin Kar çiftinin düğüne katılan Çelik, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in kıydığı nikaha şahitlik etti.

Çelik, kentteki bir otelde düzenlenen törenle dünya evine giren Gaye Gökçeli-Cahit Dalyan çiftinin düğününe katıldı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da katıldığı iki ayrı düğünde nikah şahitliği yaptı.

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