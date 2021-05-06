AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Adana Demirspor iyi oynayarak bu başarıları elde ediyor - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Adana Demirspor iyi oynayarak bu başarıları elde ediyor

06.05.2021 09:58

TFF 1. Lig'de şu an lider konumda bulunan Adana Demirspor, pazar günü sahaya zafere ulaşmak için çıkacakken, geçtiğimiz hafta mavi-beyazlılarla aynı puanda olan Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım, öne sürdüğü iddialarla bir hayli konuşulmuştu. Ardından Süleyman Soylu ise Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Konuyla ilgili konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bütün iftiralara rağmen Adana Demirspor iyi oynayarak bu başarıları elde ediyor" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta Adana Demirspor'un maçlarına seyirci alınmasına tepki gösteren Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Benim taraftarımı polis stada sokmuyor. Polise 'Başka takımın taraftarları neden giriyor' dedim. 'Süleyman Soylu'nun oğlu… Emniyet Müdürü, Soylu'nun oğlunun karşısında önünü ilikliyor' dediler" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İkili arasında yaşanan bu tartışmaya Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik de dahil oldu.

Adana Demirspor'a görüntülü destek mesajı yollayan Ömer Çelik'in açıklamalarının tamamı şöyle:

"TEŞVİK ETME ZAMANI"

"Sadece bir maç kaldı. Şimdi hepimizin Adana Demirspor'umuza var gücümüzle destek çıkma zamanı. Adana Demirspor'a moral verme zamanı, daha da cesaretlendirme ve teşvik etme zamanı. Adana Demirspor'u şampiyon olarak görme zamanı geldi. Yılların özlemi sona erecek.

"BÜTÜN İFTİRALARA RAĞMEN İYİ OYNAYARAK BU BAŞARILARI ELDE EDİYOR"

Adana Demirspor inşallah şampiyon olacak. Nereden biliyoruz, şimdiye kadar iyi oynadı. Gayet iyi oynuyor. Bileğinin hakkıyla maç kazanıyor. Gayet iyi performans gösteriyor, gayet güçlü bir şekilde oynuyor. Dışarıdan atılan bütün iftiralara rağmen Adana Demirspor iyi oynayarak bu başarıları elde ediyor. İyi futbol oynuyor, futbolun en iyisi oynuyor ve şampiyonluğu güzel bir şekilde hak ediyor.

"BÜTÜN BİR ŞEHRİ ADANA DEMİRSPOR'LA BOYAYALIM"

Futbolcularımızı cesaretlendirmemiz lazım, futbolcularımıza moral vermemiz lazım. Takımımıza moral verip teknik heyete sahip çıkmamız lazım. Onun için bir maça sayalı günler kaldı. Hep beraber balkonlarımıza Adana Demirspor bayrağı asalım, arabalarımıza asalım. Bütün bir şehri Adana Demirspor'la boyayalım. Adana Demirspor'a en büyük desteğimizi şampiyonluk yolunda verelim.

"SENEYE ÇİFTE ŞAMPİYONLUK KUTLAYACAĞIMIZDAN EMİNİM"

Adanaspor'umuz da mevcut pozisyonunu koruyor. İnşallah seneye hep beraber göreceğiz ki hem Adana Demirspor bayraklarıyla hem Adanaspor bayraklarıyla seneye çifte şampiyonluk kutlayacağımıza eminim. Seneye hem Adana Demirspor'un şampiyonluğunu ve Adanaspor'un şampiyonluğunu kutlayarak çifte şampiyonluk kutlayacağız" sözlerini sarf etti. Çelik son olarak, "Şimdi şampiyonluğa bir maç kalmışken Adana Demirspor'a desteğimizi göstermek için her tarafı Adana Demirspor bayrağı ve renkleriyle süsleyelim. Bütün bir şehirde Adana Demirspor'un bayrağını dalgalandırarak takımımıza sahip çıkalım.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Adana Demirspor iyi oynayarak bu başarıları elde ediyor

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Son Dakika Spor AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Adana Demirspor iyi oynayarak bu başarıları elde ediyor - Son Dakika Spor


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