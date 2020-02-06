AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Kızılcahamam Kampı'nın 3-4-5 Nisan'da yapılacağını açıkladı. - Son Dakika

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Kızılcahamam Kampı'nın 3-4-5 Nisan'da yapılacağını açıkladı.
7 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Kızılcahamam Kampı'nın 3-4-5 Nisan'da yapılacağını açıkladı. Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:44 Kaynak: AA
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