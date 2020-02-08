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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Akıncı, 'KKTC Cumhurbaşkanlığı' makamının temsil ettiği davanın tam...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Akıncı, 'KKTC Cumhurbaşkanlığı' makamının temsil ettiği davanın tam zıttı açıklamalarına bir yenisini eklemiştir.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:44 Kaynak: İHA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Akıncı, 'KKTC Cumhurbaşkanlığı' makamının temsil ettiği davanın tam zıttı açıklamalarına bir yenisini eklemiştir. Kıbrıs Türkü'nün davasına düşman olanların söylemlerine benzer açıklamalar yapmaktadır. Akıncı, yaptığı açıklamalarla Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize karşı yaptığı saygısızlıktan dolayı özür dilemelidir. Tarihimizin milli kazanımlarına ve saygın şahsiyetlerine dil uzatan bu açıklamaları kınıyoruz" dedi. - ANKARA
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