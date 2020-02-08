AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Akıncı, 'KKTC Cumhurbaşkanlığı' makamının temsil ettiği davanın tam... - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Akıncı, 'KKTC Cumhurbaşkanlığı' makamının temsil ettiği davanın tam... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Akıncı, 'KKTC Cumhurbaşkanlığı' makamının temsil ettiği davanın tam...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Akıncı, 'KKTC Cumhurbaşkanlığı' makamının temsil ettiği davanın tam zıttı açıklamalarına bir yenisini eklemiştir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Akıncı, 'KKTC Cumhurbaşkanlığı' makamının temsil ettiği davanın tam zıttı açıklamalarına bir yenisini eklemiştir. Kıbrıs Türkü'nün davasına düşman olanların söylemlerine benzer açıklamalar yapmaktadır. Akıncı, yaptığı açıklamalarla Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize karşı yaptığı saygısızlıktan dolayı özür dilemelidir. Tarihimizin milli kazanımlarına ve saygın şahsiyetlerine dil uzatan bu açıklamaları kınıyoruz" dedi. - ANKARA

Ömer Çelik, AK Parti, Kıbrıs, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:44 Kaynak: İHA
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