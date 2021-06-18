AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Antalya Diplomasi Forumu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2) - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin Türkiye açısından son derece başarılı olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Salgının araya girmesiyle uzun bir aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için çok yoğun bir diplomasi haftası olduğunu vurgulayan Çelik, bu sürecin NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ile başladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile önemli üst düzey görüşmeler gerçekleştirdiğini anlatan Çelik, "Çok yoğun bir görüşme trafiği vardı. NATO'nun gündemi de önemliydi. Önümüzdeki yılların konseptinin ne olacağına dair bir tartışmaydı. Cumhurbaşkanımız burada Türkiye'nin görüşlerini kapsamlı bir şekilde açıkladı. İkili görüşmelerin hemen hemen en yoğun olduğu zirvelerden bir tanesi oldu. Hem ikili ilişkiler ele alındı hem terörizmle göçle mücadele gibi birçok konu ele alındı. Fransa ile uzun zamandır süren tartışmalar var. O bağlamda bu görüşmenin çok pozitif bir havada geçtiğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Yunanistan ile ilişkilere de değinen Çelik, "Yunanistan ile Doğu Akdeniz, Kıbrıs bağlamında süregelen bir gerginlik vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Miçotakis ile baş başa görüşmesinde Cumhurbaşkanımızın verdiği temel mesaj, 'Sorunlarımızı iki ülke olarak biz halledelim. Araya başka ülkelerin girmesine müsaade etmeyelim' şeklindeydi. Bu da son derece pozitif bir atmosferde gerçekleşti. Sayın Macron ile çok açık şekilde konuşuldu." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile olan konuşmasında özellikle İslam düşmanlığı ve Müslümanlarla ilgili konularda yapılan yasal düzenlemelerle ilgili kaygılarını paylaştığını aktaran Çelik, Macron'un da bu konularda açıklama yaptığını, bunu basın toplantısında da kapsamlı bir şekilde belirttiğini anlattı.

"Zirve, Türkiye açısından son derece başarılı gerçekleşti"

"NATO Zirvesi, Türkiye açısından son derece başarılıydı. Biden göreve geldikten sonra ilk yüz yüze görüşme gerçekleşti. Hem baş başa hem heyetler arası görüşmelerde hemen hemen tüm konuların üzerinden geçildi. Orada bu konular üzerinde çalışılması yönünde pozitif bir ajandaya odaklanılması yönünde büyük bir irade ortaya çıktı." diyen Çelik, Erdoğan'ın daha sonra Bakü'ye geçtiğini hatırlattı.

Kardeş Azerbaycan'ın kuruluş yıl dönümünün kutlandığını söyleyen Çelik, şöyle konuştu:

"Gezinin en önemli tarafı Şuşa gibi tarihi bir kente, 30 yıl sonra işgalden kurtarılmış bölgelere iki cumhurbaşkanının gitmesiydi. Cumhurbaşkanımızın orada verdiği mesaj ve Azerbaycan'ın milli meclisinde verdiği mesaj, 'Türkiye bundan sonra da her zaman Azerbaycan'ın yanında yer alacaktır.' Azeri kardeşlerimizin bu büyük sevincine Şuşa gibi tarihi Türk kentinde, Türk dünyasının kalbi olan bir yerde ortak olmak bizim açımızdan büyük bir sevinçti. Çok önemli bir detay vardı tabii orada, Ermenistan işgalinden sonra bu haksız işgali ve cinayetleri kutladıkları aynı yerde şimdi iki cumhurbaşkanının katılımıyla bir zafer kutlaması yapıldı. Cumhurbaşkanımız orada 'Bu zafer zulmün değil adaletin zaferidir, bu zafer yıkımın değil inşanın zaferidir' diyerekten aslında bu zaferle sadece bir hakkın iade edildiğini ortaya koymuş oldu."

"Antalya Diplomasi Forumu'na katılım yoğun"

Antalya Diplomasi Forumu'nun çok yoğun bir gündemi olduğunu vurgulayan Çelik, "Dünyanın her yerinden katılım var. Bakanımız söyledi, dünyadaki 5 Dışişleri Bakanından biri burada. Antalya Diplomasi Forumu, Cumhurbaşkanımızın açılış konuşmasını yapmasıyla birlikte Türkiye'nin küresel çapta sesini duyurabilecek bir zeminde hayata geçmiş oldu. Neredeyse bir yılda gerçekleşecek bir diplomasi trafiği bir hafta içerisinde gerçekleşmiştir dilebiliriz. Bu son derece pozitif bir durum." dedi.

(Bitti)