AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ayasofya Camii'ne yapılan saygısızlığa tepki gösterdi

Ayasofya Camii önünde Yunan bayrağı açan sosyal medya fenomeni Mike Kondylas'a AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sert tepki gösterdi. Çelik, "Ayasofya Camii milletimizin kalbidir. Ebediyyen ezanlarıyla vatanımızın mührü olmaya devam edecektir. Ona yapılan her saygısızlık hüsranla sonuçlanacaktır." dedi.

AYASOFYA ÖNÜNDE YUNAN BAYRAĞI AÇTI

Yunan sosyal medya fenomeni Mike Kondylas, İstanbul'da skandal bir provokasyona kalkıştı. Kondylas, müze olarak kullanılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2020 yılında yeniden cami olarak hizmet vermeye başlayan Ayasofya'nın önünde Yunan bayrağı ile poz verdi. Kondylas, "Bir gün gerçek sahibine dönecek. İstanbul'da bir Yunan şehri olacak" ifadelerini kullandı.

SKANDALA AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

Kondylas'ın provokatif eylemine AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı.

"AYASOFYA VATANIMIZIN MÜHRÜ OLMAYA DEVAM EDECEKTİR"

AK Partili Çelik şunları söyledi: "Ayasofya Camii milletimizin kalbidir. Ebediyyen ezanlarıyla vatanımızın mührü olmaya devam edecektir. Ona yapılan her saygısızlık hüsranla sonuçlanacaktır. Muhafızı ay yıldızlı şanlı bayrağımızdır...

"BAYRAK NEYSE AYASOFYA'NIN CAMİYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKI DA ODUR"

Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi: " Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı neyse, başkenti neyse, ezanı neyse, dili neyse, sınırları neyse, 81 vilayeti neyse, Ayasofya'nın vakfiyesine uygun şekilde camiye dönüştürülmesi hakkı da odur." Bu iradeye karşı yabancı odaklardan gelen her yaklaşım kendisine asla yer bulamayacaktır."

"ANCA UZAKTAN BAKARSIN"

Öte yandan Ayasofya'nın tarihi ve dini önemiyle ilgili hassasiyetleri hiçe sayan turistin provokasyonu kamuoyunda tepkilere neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Anca uzaktan bakarsın" şeklinde yorumlarda bulundu.

TÜRKİYE'YE GİRİŞİ YASAKLANDI

Büyük tepki çeken olayın ardından Yunan sosyal medya fenomeninin Türkiye'ye girmesi yasaklandı.