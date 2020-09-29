AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Azerbaycanlı kardeşlerimiz kendilerinin yanında nasıl olmamızı... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Azerbaycanlı kardeşlerimiz kendilerinin yanında nasıl olmamızı istiyorlarsa o şekilde olacağız"

-"Minsk 3'lüsü diye referans veriliyor ama çözdüğü tek kalem yoktur"

"Sayın Pompeo'dan beklemediğimiz, Pompeo'nun tarafsızlığını kaybettiğini gösteren bir açıklama. Soğukkanlılığını kaybeden Türkiye değil, Yunanistan tarafı"

-"Yapay zekalar, teknolojinin geldiği nokta yepyeni bir döneme geçtiğimizi gösteriyor. Paradigma değişimi küresel rekabette taşların yerinden oynayacağını yeni bir döneme girildiğini gösteriyor"

- "Genç kardeşlerimizi bu alanla buluşturmak çok önemli. Dünyada 3 yıldır düzenlenen dünyanın en büyük uzay ve teknoloji festivali unvanına sahip TeknoFest bu bakımdan çok önemli. Burada gençlerin yeni teknolojik imkanlarla buluşması, kendi projelerini hayata geçirmesi çok önemli"

- "Uygur Türklerinin durumundan yakından olarak izliyoruz. Bizim bu konudaki tek arzumuz Uygur Türkleri'nin Çin'de refah ve huzur içinde yaşamasıdır. Uygur meselesinin şeffaflık ve işbirliği içerisinde ele alınması gerektiğini arzu ediyoruz"

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten AK Parti MYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.