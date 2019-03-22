AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Başkan Trump Çok Kötü Bir Karar Açıkladı.
55 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Başkan Trump çok kötü bir karar açıkladı.
AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
: "Başkan Trump
çok kötü bir karar açıkladı. 'Golan Tepeleri
'ni İsrail
toprağı olarak tanıyacağız' dedi. Golan Tepeleri 1967'den beri İsrail'in işgali altında, Suriye
toprağıdır. Esasında orada 20 bin civarında Dürzi Arap yaşıyor, onların memleketidir orası."
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:33 Kaynak: AA
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