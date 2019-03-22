Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Başkan Trump Çok Kötü Bir Karar Açıkladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Başkan Trump Çok Kötü Bir Karar Açıkladı.

55 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Başkan Trump çok kötü bir karar açıkladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Başkan Trump çok kötü bir karar açıkladı. 'Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıyacağız' dedi. Golan Tepeleri 1967'den beri İsrail'in işgali altında, Suriye toprağıdır. Esasında orada 20 bin civarında Dürzi Arap yaşıyor, onların memleketidir orası."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:33 Kaynak: AA

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