Son Dakika Haberleri: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bayram namazını SABANCI Merkez Cami'nde kıldı
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AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bayram namazını SABANCI Merkez Cami'nde kıldı

33 dakika önce

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bayram namazını SABANCI Merkez Cami'nde kıldı Çelik, "Umarım bu bayramda trafikle ilgili kötü haber almayız"ADANA - AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bayram namazını SABANCI Merkez Cami'nde kıldı.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bayram namazını SABANCI Merkez Cami'nde kıldı
Çelik, "Umarım bu bayramda trafikle ilgili kötü haber almayız"
ADANA - AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bayram namazını SABANCI Merkez Cami'nde kıldı. Namaz sonrasında açıklamalarda bulunan Çelik, vatandaşlardan trafik ikazlarına uymalarını ve dikkatli araç kullanmalarını istedi. Çelik, "Bütün milletimizin, İslam aleminin bayramı mübarek olsun. İnşallah huzur içerisinde bir bayram geçireceğiz. Allah bütün dünyadaki mazlumlara, mahrumlara bu bayram vesilesiyle hayır gelmesini nasip etsin. Tabiki her bayramda yaşanan kazalar bizleri derinden üzüyor, umarım bu bayramda trafikle ilgili kötü haber almayız" dedi. Vatandaşların trafik polislerinin ve jandarmaların ikazlarına uymalarını gerektiğini ifade eden Çelik, "Vatandaşlarımız bu ikazlara tam uyarsa umarım bir sıkıntı çıkmaz. Yolda olan, nöbette olan, evlerinde olan bütün vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyoruz. Bayramın herkes için hayırlar getirmesini diliyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 08:32 Kaynak: İHA
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