AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Biraz evvel basın mensupları sormuşlardı.
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Biraz evvel basın mensupları sormuşlardı.
AK Parti
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:38 Kaynak: İHA
Sözcüsü Ömer Çelik
, "Biraz evvel basın mensupları sormuşlardı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
bugün TBMM'de kabul edilen Askerlik Kanunu'nu imzalamışlardır. Hayırlı olsun." dedi. - ANKARA
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