Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Biraz evvel basın mensupları sormuşlardı.
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Biraz evvel basın mensupları sormuşlardı.

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Biraz evvel basın mensupları sormuşlardı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Biraz evvel basın mensupları sormuşlardı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bugün TBMM'de kabul edilen Askerlik Kanunu'nu imzalamışlardır. Hayırlı olsun." dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:38 Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Ömer Çelik, AK Parti, Güncel
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