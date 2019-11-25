Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Biz de bu olaylardan büyük bir üzüntü duyuyoruz.
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Biz de bu olaylardan büyük bir üzüntü duyuyoruz. - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Biz de bu olaylardan büyük bir üzüntü duyuyoruz.

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Biz de bu olaylardan büyük bir üzüntü duyuyoruz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Biz de bu olaylardan büyük bir üzüntü duyuyoruz. Burada siyasete zarar veriliyor. Biz kimsenin iç işleri ile ilgilenmiyoruz. Cumhurbaşkanımızın kendisine iftira atan birisi ile muhatap olması mümkün değil. Parti içi rekabette en çirkin yöntemlere başvuracaklarını gösteriyorlar. Hangi CHP'li bu haberi sızdırmıştır? Demek ki gerçek medya bu soruları sormasa; yalan haber üzerinden bir şeyler yapmaya çalışacaklar. Bu yalan habere kaynak olan CHP'li kimdir" dedi. - İSTANBUL

Cumhuriyet Halk Partisi, Ömer Çelik, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:17 Kaynak: İHA
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