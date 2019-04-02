Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Bizim Geleneğimizde, AK Parti Geleneğinde Açık Oy, Gizli Tasnif Gibi...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Bizim Geleneğimizde, AK Parti Geleneğinde Açık Oy, Gizli Tasnif Gibi...

22 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Bizim geleneğimizde, AK Parti geleneğinde açık oy, gizli tasnif gibi bir tutum hiçbir zaman olmadı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Bizim geleneğimizde, AK Parti geleneğinde açık oy, gizli tasnif gibi bir tutum hiçbir zaman olmadı. Biz her zaman demokratik süreçlerin şeffaflığından yana olduk. Şeffaf yapılmış seçimler sonucunda hak edilmiş zaferlere imza attık."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:34 Kaynak: AA

Ömer Çelik, AK Parti, Güncel
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