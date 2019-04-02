AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Bizim Geleneğimizde, AK Parti Geleneğinde Açık Oy, Gizli Tasnif Gibi...
22 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Bizim geleneğimizde, AK Parti geleneğinde açık oy, gizli tasnif gibi bir tutum hiçbir zaman olmadı.
AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
: "Bizim geleneğimizde, AK Parti geleneğinde açık oy, gizli tasnif gibi bir tutum hiçbir zaman olmadı. Biz her zaman demokratik süreçlerin şeffaflığından yana olduk. Şeffaf yapılmış seçimler sonucunda hak edilmiş zaferlere imza attık."
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:34 Kaynak: AA
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