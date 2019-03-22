AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Bm Aldığı Bir Kararla İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki Yargısının,...
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "BM aldığı bir kararla İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki yargısının, idaresinin ve yönetiminin gayrimeşru olduğunu kabul etti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:42 Kaynak: AA
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