Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "BM'nin görevi kendi ilkelerine ısrarla, hassasiyetle, inatla,... - Son Dakika

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "BM'nin görevi kendi ilkelerine ısrarla, hassasiyetle, inatla,...
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "BM'nin görevi kendi ilkelerine ısrarla, hassasiyetle, inatla, kıskançlıkla sahip çıkmak ve başka ülkelerin de buna sahip çıkmasını sağlamaktır"
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "BM'nin görevi kendi ilkelerine ısrarla, hassasiyetle, inatla, kıskançlıkla sahip çıkmak ve başka ülkelerin de buna sahip çıkmasını sağlamaktır"
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