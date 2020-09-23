Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "BM'nin görevi kendi ilkelerine ısrarla, hassasiyetle, inatla,... - Son Dakika

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "BM'nin görevi kendi ilkelerine ısrarla, hassasiyetle, inatla,...

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "BM'nin görevi kendi ilkelerine ısrarla, hassasiyetle, inatla, kıskançlıkla sahip çıkmak ve başka ülkelerin de buna sahip çıkmasını sağlamaktır"

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "BM'nin görevi kendi ilkelerine ısrarla, hassasiyetle, inatla, kıskançlıkla sahip çıkmak ve başka ülkelerin de buna sahip çıkmasını sağlamaktır"

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: BM'nin görevi kendi ilkelerine ısrarla, hassasiyetle, inatla,...

Ömer Çelik, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 03:41 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'BM'nin görevi kendi ilkelerine ısrarla, hassasiyetle, inatla,... - Son Dakika


Son Dakika

Galatasaray, Inter'li Joao Mario'yu transfer etmek istiyor Fenerbahçe, Garry Rodrigues için Olimpiakos ile anlaştı Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Fındık bahçesini ilaçlamak isterken zehirlenen talihsiz kadın: Yüzüme tiner atılmış gibi hissettim "Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı
Türkiye'ye rakip olan 6 ülke, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kuruluşu için imzaları attı Türkiye'ye rakip olan 6 ülke, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kuruluşu için imzaları attı         
21:16
WhatsApp'a WhatsApp'a "çoklu cihaz desteği" özelliği geliyor! Ekran görüntüleri de paylaşıldı         
20:40
Leipzig ile sözleşme imzalayan Sörloth: Oynamayı dört gözle bekliyorum Leipzig ile sözleşme imzalayan Sörloth: Oynamayı dört gözle bekliyorum         
20:14
Spor yorumcusu Evren Turhan, Spor yorumcusu Evren Turhan, "Seninle aynı programa çıkmam" dediği Emre Bol'la aynı yayında yer aldı         
19:55
Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor         
18:11
Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı         
14:58
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Fındık bahçesini ilaçlamak isterken zehirlenen talihsiz kadın: Yüzüme tiner atılmış gibi hissettim Fındık bahçesini ilaçlamak isterken zehirlenen talihsiz kadın: Yüzüme tiner atılmış gibi hissettim         
12:51
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi 4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi         
11:44
200 metre yol gitmemek için ters şeride giren tır sürücü, bir çiftin yaşamına son verdi 200 metre yol gitmemek için ters şeride giren tır sürücü, bir çiftin yaşamına son verdi         
10:56
Kilosu 700 TL'ye satılan reçine, köyden kente göçün önüne geçti Kilosu 700 TL'ye satılan reçine, köyden kente göçün önüne geçti         
10:36
Caner Erkin, oyundan çıkarken teknik direktör Erol Bulut'a tepki gösterdi Caner Erkin, oyundan çıkarken teknik direktör Erol Bulut'a tepki gösterdi         
10:30
Rasim Ozan Kütahyalı Rıdvan Dilmen'in sözlerine yanıt vermedi, sadece futbol konuşmak istedi Rasim Ozan Kütahyalı Rıdvan Dilmen'in sözlerine yanıt vermedi, sadece futbol konuşmak istedi         
10:21
3 kent için alarm verildi! Sağanak yağış geliyor 3 kent için alarm verildi! Sağanak yağış geliyor         
09:33
Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok         
09:32
Fatih Altaylı'nın Fatih Altaylı'nın "500 bin TL maaş alıyor" iddiasına Ersin Düzen'den sert yanıt: İspatlayamazsan ne yapacaksın?         
08:59
Dünyaca ünlü isim David Beckham, eşi Victoria Beckham'ın kalçalarının videosunu paylaştı Dünyaca ünlü isim David Beckham, eşi Victoria Beckham'ın kalçalarının videosunu paylaştı         
08:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 04:01:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "BM'nin görevi kendi ilkelerine ısrarla, hassasiyetle, inatla,... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei