Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Bu İtibarsız Karar, AP'nin Artık Aşırı Sağın İdeolojik Güdümüne...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Bu İtibarsız Karar, AP'nin Artık Aşırı Sağın İdeolojik Güdümüne...

45 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Bu itibarsız karar, AP'nin artık aşırı sağın ideolojik güdümüne girdiğinin ilan edilmesidir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Bu itibarsız karar, AP'nin artık aşırı sağın ideolojik güdümüne girdiğinin ilan edilmesidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:48 Kaynak: AA

Ömer Çelik, AK Parti, Güncel
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