AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Bu İtibarsız Karar, AP'nin Artık Aşırı Sağın İdeolojik Güdümüne...
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Bu itibarsız karar, AP'nin artık aşırı sağın ideolojik güdümüne girdiğinin ilan edilmesidir.
AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
: "Bu itibarsız karar, AP'nin artık aşırı sağın ideolojik güdümüne girdiğinin ilan edilmesidir."
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:48 Kaynak: AA
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