Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " Bugün CHP'nin İstanbul Adayı Maalesef Vahim Bir İşe İmza Atarak,...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " Bugün CHP'nin İstanbul Adayı Maalesef Vahim Bir İşe İmza Atarak,...

56 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " Bugün CHP'nin İstanbul adayı maalesef vahim bir işe imza atarak, medya gruplarının sahibi olan aileleri soy adlarını zikrederek tehdit etmiştir"ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik seçim sonuçlarıyla alakalı açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " Bugün CHP'nin İstanbul adayı maalesef vahim bir işe imza atarak, medya gruplarının sahibi olan aileleri soy adlarını zikrederek tehdit etmiştir"

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik seçim sonuçlarıyla alakalı açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:05 Kaynak: İHA

İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi, Ömer Çelik, AK Parti, Politika
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