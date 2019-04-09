AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " Bugün CHP'nin İstanbul Adayı Maalesef Vahim Bir İşe İmza Atarak,...
56 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " Bugün CHP'nin İstanbul adayı maalesef vahim bir işe imza atarak, medya gruplarının sahibi olan aileleri soy adlarını zikrederek tehdit etmiştir"ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik seçim sonuçlarıyla alakalı açıklamalarda bulundu.
AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
: " Bugün CHP
'nin İstanbul
adayı maalesef vahim bir işe imza atarak, medya gruplarının sahibi olan aileleri soy adlarını zikrederek tehdit etmiştir"
ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik seçim sonuçlarıyla alakalı açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:05 Kaynak: İHA
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