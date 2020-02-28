AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Bütün milletçe bayrağımız etrafından toplanarak Türk Silahlı... - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Bütün milletçe bayrağımız etrafından toplanarak Türk Silahlı... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Bütün milletçe bayrağımız etrafından toplanarak Türk Silahlı...

23 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bütün milletçe bayrağımız etrafından toplanarak Türk Silahlı Kuvvetlerimize destek verme zamanıdır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bütün milletçe bayrağımız etrafından toplanarak Türk Silahlı Kuvvetlerimize destek verme zamanıdır" dedi.


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir televizyon kanalına telefonla bağlantı yaptı. Telefon bağlantısında Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan saldırıya ilişkin konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Burada Türkiye Cumhuriyeti milli güvenliğini korumak için Suriye'de güçlü bir mücadele yürütülüyor. Mücadele son derece haklı bir mücadeledir. Suriye'deki mücadele teröre karşıdır. Bu teröristlerin attığı bombalar Hatay'a, Antep'e, Urfa'ya düşüyordu. Biz bu mücadeleyi yapmasaydık, bu teröristlerle kendi topraklarımızda mücadele etmek zorunda kaldırdı. Hak ve menfaat, orada masum insanların katledilmesinin önüne geçmek, büyük bir göç dalgasını önlemek için Türkiye Cumhuriyeti askerlerle birlikte varlık göstermektedir. Soçi, Astana süreçlerinde Türkiye pozitif bir rol oynadı. Ama gelinen noktada Rusya'nın cesaretlendirmesiyle rejimin alçakça saldırısı devam ediyor. Gözlem noktalarını kuşatanlara gereken cevap verilmişti. Bu karşılaştığımız her olaya devletimizin terörle mücadelesinin milli güvenliğimiz için ortaya koyduğumuz mücadelenin ne kadar haklı doğru olduğunu göstermektedir. Uluslararası hukuka yönelik nasıl zaruri bir mücadele verdiğimiz gösterilmektedir. Rejim unsurlarına kat ve kat bunlar ödetilmiştir. Bu saldırıyı yapanların yanına kar kalmamıştır kalmayacaktır. Hem saldırıyı yapanlar hem de onu cesaretlendirenler bunun karşılığını ödediler, ödemeye devam edecekler" dedi.


"Bütün milletçe bayrağımız etrafından toplanarak Türk Silahlı Kuvvetlerimize destek verme zamanıdır"


Söylenecek çok sözümüzün olduğunu belirten Çelik, "Ama siyaset zamanı değil, askerlerimize sahip çıkma zamanı, milli bir duruş gerçekleştirme zamanı siyasi kimlikleri farklı olabilir, ama şu anda hepimizin durması gereken tek yer Türkiye Cumhuriyeti safı. İdlib'te kahramanca mücadele eden askerlerimizin yanında olduğumuz göstermeliyiz. Şimdiye kadar orada ne işimiz var diyenler toprakta gözü var diyenler oldu. Cumhurbaşkanımız haksız bir şekilde eleştirmeye kalkanlar oldu. İdlib'teki varlığımız sonuna kadar haklı ve meşru mücadeledir. Canımız çok yanıyor. Çok söylenecek söz var ama şimdi zamanı değil. Oradaki kahraman Mehmetçikle topyekun milletçe dayanışma içinde olmalıyız. Hem dua ile hem söz ile dayanışma içinde olacağız. Burada bu mücadeleyi vermezsek aynı mücadeleyi Antep, Hatay, Urfa'da sınırlarımız içinde vermek zorunda kalacağımızı unutmamalılar. Bir terör devleti PKK devleti kurulacaktı. Orada ne işimiz var diyenler PKK devletini kurulmasına karşı söyledikleri bir şey yoktur. Buna karşı şimdiye kadar bugünde söyledim. Bundan sonra söyleyebiliriz. Şu anda şehitlerimizin aziz hatırasına saygı göstermeliyiz. Bütün milletçe bayrağımız etrafından toplanarak Türk Silahlı Kuvvetlerimize destek verme zamanıdır. Bu saldırıya cevap veren kahraman askerlerimize hep beraber destek vermeliyiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Ömer Çelik, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
Türk yetkili şehitlerin ardından duyurdu: Türkiye, mültecilere Avrupa kapılarını açtı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Katil rejim bu kalleşliğin hesabını en ağır biçimde verecekler CHP, TBMM'yi kapalı oturumla toplanmaya çağırdı

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 02:40:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Bütün milletçe bayrağımız etrafından toplanarak Türk Silahlı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]