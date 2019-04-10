Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Büyük Bir Seçmen Kitlesinin Olduğu İstanbul'da Seçimde Berraklık...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Büyük Bir Seçmen Kitlesinin Olduğu İstanbul'da Seçimde Berraklık...

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Büyük bir seçmen kitlesinin olduğu İstanbul'da seçimde berraklık sağlanması gerekiyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Büyük bir seçmen kitlesinin olduğu İstanbul'da seçimde berraklık sağlanması gerekiyor. Arkadaşlarımız tüm ilçelerde yeniden sayım talebinde bulundu. Ancak YSK kabul etmedi. Bunun reddedilmiş olması insanların kafasındaki şüpheyi kaldırmadı. Kaos büyüdü. Arzumuz sonuçların berrak bir şekilde ortaya çıkmasıdır." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:41 Kaynak: İHA
İstanbul, Ömer Çelik, AK Parti, Politika
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