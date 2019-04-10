AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Büyük Bir Seçmen Kitlesinin Olduğu İstanbul'da Seçimde Berraklık...
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Büyük bir seçmen kitlesinin olduğu İstanbul'da seçimde berraklık sağlanması gerekiyor.
AK Parti
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:41 Kaynak: İHA
Sözcüsü Ömer Çelik
: "Büyük bir seçmen kitlesinin olduğu İstanbul
'da seçimde berraklık sağlanması gerekiyor. Arkadaşlarımız tüm ilçelerde yeniden sayım talebinde bulundu. Ancak YSK kabul etmedi. Bunun reddedilmiş olması insanların kafasındaki şüpheyi kaldırmadı. Kaos büyüdü. Arzumuz sonuçların berrak bir şekilde ortaya çıkmasıdır." - ANKARA
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