Üye Girişi
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Çerkes kardeşlerimiz Alman DW kanalının mesnetsiz iddialarını reddettiler" - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Çerkes kardeşlerimiz Alman DW kanalının mesnetsiz iddialarını reddettiler"

29.11.2021 13:18
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Çerkes kardeşlerimiz Alman DW kanalının mesnetsiz iddialarını reddettiler"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çerkes kardeşlerimiz Alman DW kanalının mesnetsiz iddialarını reddettiler.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çerkes kardeşlerimiz Alman DW kanalının mesnetsiz iddialarını reddettiler. Sözde haber adı altında ifade edilen provokatif iddiaları 'Türkiye aleyhine iddialar' olarak nitelendirerek gereken cevabı verdiler. Nereden ve ne şekilde gelirse gelsin her türlü fitne siyaseti ve fitne haberciliği Çerkes kardeşlerimizden her zaman 'Biz Çerkesiz Bizden Hain Çıkmaz' cevabını almıştır ve alacaktır. Çerkes kardeşlerimiz varolsun. Birliğimiz ebedi olsun" dedi.

Türkiye karşıtı haberleriyle sık sık gündeme gelen Alman medya kuruluşu Deutsche Welle'nin (DW) Çerkesler üzerinden Türkiye'yi hedef aldığı haberi büyük tepki toplamıştı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şunları kaydetti:

"Çerkes kardeşlerimiz Alman DW kanalının mesnetsiz iddialarını reddettiler. Sözde haber adı altında ifade edilen provokatif iddiaları 'Türkiye aleyhine iddialar' olarak nitelendirerek gereken cevabı verdiler.

Türkiye aleyhine iddialar söz konusu olduğunda, 'Türkiye Cumhuriyeti devletinin milli birlik ve beraberliği aleyhine tüm oluşumların karşısındayız' diyen Çerkes kardeşlerimiz her türlü fitneye karşı her zaman en güçlü duruşu ortaya koyuyorlar.

Nereden ve ne şekilde gelirse gelsin her türlü fitne siyaseti ve fitne haberciliği Çerkes kardeşlerimizden her zaman 'Biz Çerkesiz Bizden Hain Çıkmaz' çıkmaz cevabını almıştır ve alacaktır. Çerkes kardeşlerimiz varolsun. Birliğimiz ebedi olsun."

(Hülya Keklik/İHA)

AK Parti Sözcüsü Çelik: Çerkes kardeşlerimiz Alman DW kanalının mesnetsiz iddialarını reddettiler

Deutsche Welle, Ömer Çelik, AK Parti, Alman, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Çerkes kardeşlerimiz Alman DW kanalının mesnetsiz iddialarını reddettiler' - Son Dakika


Son Dakika

İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl öldü, 7 kişi yaralandı 14:48 İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl öldü, 7 kişi yaralandı Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi 14:42 Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu! Yaralılar var! 14:40 Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu! Yaralılar var!
Olumsuz hava koşulları İstanbul'u nasıl etkiledi? 14:37 Olumsuz hava koşulları İstanbul'u nasıl etkiledi? Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim 14:10 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! 13:36 Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!
İki araç kafa kafaya girdi! İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı 13:23 İki araç kafa kafaya girdi! İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı Türkiye'de dalış yapan sporcular, denizin derinliklerindeki kirliliği anlattı 12:01 Türkiye'de dalış yapan sporcular, denizin derinliklerindeki kirliliği anlattı

Son Dakika Haberleri
14:50 Hayko Cepkin gece yarısı devrilen eşyalarını kurtarmaya çalıştı
14:48 İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl öldü, 7 kişi yaralandı
14:46 Erdoğan "asgari ücret zammıyla işten çıkarmalar olur mu" sorusunu yanıtladı: Müsaade etmeyiz!
14:41 Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi
14:39 Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu! Yaralılar var!
14:37 Olumsuz hava koşulları İstanbul'u nasıl etkiledi?
14:36 İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava kaç derece? Kar yağacak mı? 29 Kasım Pazartesi
14:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama: Fiyat artışını yatırım, istihdam ve üretimle çözeceğiz
14:09 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim
14:08 İzmir'de fırtına: Deniz taştı, dalga boyu 5 metreyi buldu
Hayko Cepkin gece yarısı devrilen eşyalarını kurtarmaya çalıştı Hayko Cepkin gece yarısı devrilen eşyalarını kurtarmaya çalıştı         
14:51
Erdoğan "asgari ücret zammıyla işten çıkarmalar olur mu" sorusunu yanıtladı: Müsaade etmeyiz! Erdoğan "asgari ücret zammıyla işten çıkarmalar olur mu" sorusunu yanıtladı: Müsaade etmeyiz!         
14:46
Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi!         
14:41
Son Dakika: Ronaldo'nun yeni hocası en sonunda belli oldu! Ralf Rangnick dönemi resmen başladı Son Dakika: Ronaldo'nun yeni hocası en sonunda belli oldu! Ralf Rangnick dönemi resmen başladı         
14:37
İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava kaç derece? Kar yağacak mı? 29 Kasım Pazartesi İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava kaç derece? Kar yağacak mı? 29 Kasım Pazartesi         
14:36
Yargıtay'dan işçiden yana karar: İşçi kullanmadığı yıllık izinlerin ücretini alır Yargıtay'dan işçiden yana karar: İşçi kullanmadığı yıllık izinlerin ücretini alır         
13:39
Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi! Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!         
13:24
Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı         
12:20
Twitch yayıncısı neye uğradığını şaşırdı! Canlı yayın yaparken mağaza soygununa tanık oldu Twitch yayıncısı neye uğradığını şaşırdı! Canlı yayın yaparken mağaza soygununa tanık oldu         
10:58
Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı         
10:17
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu         
08:48
Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş! Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş!         
08:33
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi         
22:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 14:56:00. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Çerkes kardeşlerimiz Alman DW kanalının mesnetsiz iddialarını reddettiler" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement