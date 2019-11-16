Son Dakika Haberleri: Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
Son Dakika Politika Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

6 saat önce

- Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesini ziyaret ettiADANA - Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

- Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

ADANA - Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Adana Büyükşehir Belediyesi Zeydan Karalar'ın makamında ağırladığı Çelik, "Başkanı makamında tebrik etme fırsatımız olmamıştı. Kendisine Adana'mıza güzel hizmetler vermesi için başarılar diliyoruz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ı makamında ziyaret eden Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik Karalar'ın başkanlığını tebrik etti. Çelik, "Başkanı makamında tebrik etme fırsatımız olmamıştı bu vesileyle makamında da kendisini bir kez daha tebrik ediyorum. Milletimizin iradesi Adana'mızın iradesinin tecellisi ile inşallah hep beraber Adana'ya güzel hizmetler yaparak imza atabilmeyi temenni ediyorum. Kendisine Adana'mıza güzel hizmetler vermesi için başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in ziyaretinden dolayı son derece mutlu olduklarını ifade eden Zeydan Karalar, Adana için önemli olan her konuda Çelik'in yanlarında olduğunu belirtti. Karalar, "Sayın Ömer Çelik'in bulunduğu konumun ağırlığı bizim için bir şans. Zaten Adana'yla ilgili ciddi bir şey olduğunda Adana'yla ilgili bir sıkıntı olduğunda kendisi hep çözmeye çalışmıştır. Kendisini hep yanımızda hissettik, hissetmeye devam edeceğiz. Kendisine bu ziyaretinden ötürü teşekkür ediyorum bizleri onurlandırdı" dedi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi, Ömer Çelik, AK Parti, Adana, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 08:07 Kaynak: İHA
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