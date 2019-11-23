Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "CHP yönetimi yalandan medet umuyor"
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'CHP yönetimi yalandan medet umuyor' - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "CHP yönetimi yalandan medet umuyor"

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li bir siyasetçinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Külliye'de görüştüğü iddialarına ilişkin, "Anlaşılıyor ki birileri CHP'deki parti içi rekabette istemedikleri kişileri bertaraf etmek için bu yalan haber kurgusunu yapmış.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li bir siyasetçinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Külliye'de görüştüğü iddialarına ilişkin, "Anlaşılıyor ki birileri CHP'deki parti içi rekabette istemedikleri kişileri bertaraf etmek için bu yalan haber kurgusunu yapmış." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bir gazetecinin, "Bir CHP'li Külliye'ye giderek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü" şeklinde haber yaptığını, haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanlığı için o CHP'liye destek verdiğinin iddia edildiğini hatırlattı.

Her bakımdan yalan olduğu belli olan bu iddianın belge ve mesnetten de yoksun bulunduğunu vurgulayan Çelik, ismi dolaştırılan Muharrem İnce'nin ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un böyle bir görüşme yapıldığı iddialarını net bir dille yalanladıklarını belirtti.

Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Kılıçdaroğlu ise her zamanki gibi doğru haber gibi bir kaygısı olmadığını, kendisi açısından yalan da olsa elverişli haber peşinde olduğunu gösterdi ve 'Böyle bir görüşme var, ismi biliyorum' dedi. Cumhurbaşkanımızın 'Böyle bir görüşme olmadı, Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyuyor musun?' demesinin ardından, yalan cephesi tamamen çöktü."

Tüm bunlara rağmen CHP sözcülerinin, en temel siyaset ilkelerinden yoksun bir şekilde görüşmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması gerektiğini söylediklerini aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Olmayan görüşmeyi, böyle bir görüşme olmadı diyen Cumhurbaşkanımızın açıklamasını istiyorlar. Tüm bunlar gösteriyor ki CHP yönetimi bu yalandan medet umuyor. Anlaşılıyor ki birileri CHP'deki parti içi rekabette istemedikleri kişileri bertaraf etmek için bu yalan haber kurgusunu yapmış. Yalan haberden fayda sağlamaya çalışanlar da bunu hemen yalan siyasetine dönüştürdü. Şu anki CHP yönetiminin siyaset anlayışı nedir diye sorulsa bu olaya yaklaşımları özet bir anlatım olur. Yalandan medet uman bir siyaset anlayışı.Yalan üzerinden parti içi rekabeti yönetmeye çalışan bir siyaset anlayışı. CHP'li vatandaşlarımızın asla hak etmediği bir yalan siyaseti."

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Ömer Çelik, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:06 Kaynak: AA
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