AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vatandaşlara 'Terörist' Dediği İddiası)...
44 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara 'terörist' dediği iddiası) Bütün vatandaşları için gece-gündüz koşan, 15 Temmuz gecesi tankın, topun, tüfeğin üstüne yürüyen, bu büyük fedakarlıktan kaçınmayan bir siyasi lidere, Cumhurbaşkanımıza, bütün siyasi hayatı...
AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
: "( Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın vatandaşlara 'terörist' dediği iddiası) Bütün vatandaşları için gece-gündüz koşan, 15 Temmuz gecesi tankın, topun, tüfeğin üstüne yürüyen, bu büyük fedakarlıktan kaçınmayan bir siyasi lidere, Cumhurbaşkanımıza, bütün siyasi hayatı boyunca atılmış en büyük iftiralardan biridir bu. Bu iftirayı atanlara, iftiralarını aynen iade ediyoruz. Bu yaptıklarının aslında bir panik havası içerisinde, hangi kirli ittifakın içinde olduklarını örtbas etme mücadelesi olduğunu, bunun faaliyeti olduğunu görüyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:54 Kaynak: AA
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