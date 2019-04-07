Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " Cumhurbaşkanımız Devletin Başıdır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " Cumhurbaşkanımız Devletin Başıdır.

46 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " -"Cumhurbaşkanımız devletin başıdır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "
-"Cumhurbaşkanımız devletin başıdır. Cumhurbaşkanını YSK süreciyle ilgili olarak bir müdahaleye çağırmak "katkıda bulunun" sözü altında son derece yanlış ve sakıncalı bir siyasetçinin bilmesi gerek en temel prensiplere aykırı davranıştır."

ANKARA - AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin basın toplantısı düzenlendi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:44 Kaynak: İHA

Ömer Çelik, AK Parti, Politika
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