AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " Cumhurbaşkanımız Devletin Başıdır.
46 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " -"Cumhurbaşkanımız devletin başıdır.
AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
: "
-"Cumhurbaşkanımız devletin başıdır. Cumhurbaşkanını YSK süreciyle ilgili olarak bir müdahaleye çağırmak "katkıda bulunun" sözü altında son derece yanlış ve sakıncalı bir siyasetçinin bilmesi gerek en temel prensiplere aykırı davranıştır."
ANKARA - AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin basın toplantısı düzenlendi
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:44 Kaynak: İHA
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