Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanlığı makamını karıştırmak son derece tehlikelidir.
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Cumhurbaşkanlığı makamını karıştırmak son derece tehlikelidir. - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanlığı makamını karıştırmak son derece tehlikelidir.

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanlığı makamını karıştırmak son derece tehlikelidir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanlığı makamını karıştırmak son derece tehlikelidir. CHP Genel Başkanı yalan haber zincirini sahiplendi. Cumhurbaşkanından özür dilemelidir. CHP'ye destek veren vatandaşlarımız da bundan üzüntü duymaktadırlar. Bu komplonun merkezi olarak tüm taraflar CHP Genel Merkezini göstermektedir. Cumhurbaşkanlığını hedef göstermek bazı şeyleri örtbas etmek içindir. Burada büyük bir ahlak sorunu ortaya çıkmıştır. Bu son derece tehlikeli bir şeydir" dedi. - İSTANBUL

Cumhuriyet Halk Partisi, Ömer Çelik, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:10 Kaynak: İHA
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