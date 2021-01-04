AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Darbe, milletine silah çekmektir, darbe en büyük alçaklıktır. Bitti, bunun ötesi yok, bunun 'iyisi kötüsü' yok." - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Darbe, milletine silah çekmektir, darbe en büyük alçaklıktır. Bitti, bunun ötesi yok, bunun 'iyisi kötüsü' yok."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Darbe, milletine silah çekmektir, darbe en büyük alçaklıktır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Darbe, milletine silah çekmektir, darbe en büyük alçaklıktır. Bitti, bunun ötesi yok, bunun 'iyisi kötüsü' yok."

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