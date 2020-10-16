AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için taziye mesajları - Son Dakika

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için taziye mesajları

16.10.2020 19:31
AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için taziye mesajları, System.String[]

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 51 yaşında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için taziye mesajı yayımladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 51 yaşında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için taziye mesajı yayımladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin demokratikleşme mücadelesine ilkeli ve şahsiyetli duruşuyla katkı sağlayan, Türkiye sevdalısı, İstanbul Milletvekilimiz, kıymetli arkadaşımız Markar Esayan'ın vefatı nedeniyle derin bir üzüntü yaşıyoruz. Başımız sağolsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından, "Değerli kardeşimiz, zarif arkadaşımız Markar Esayan'ı kaybettik. Çok değerli bir insan, çok güzel bir arkadaştı. Başımız sağolsun." paylaşımında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise "MKYK üyemiz, İstanbul Milletvekilimiz, Tanıtım ve Medya Bşk. Yard. değerli dostum, güzel insan sevgili Markar Esayan aramızdan ayrıldı, acımız büyük. Ailesi ve sevenlerinin derin acısını paylaşıyor, başsağlığı diliyorum. İlkeli ve dürüst insan rahat uyu. Dualarımız seninle." mesajını paylaştı.

Markar Esayan, Ömer Çelik, AK Parti, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için taziye mesajları - Son Dakika

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