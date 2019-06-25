AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Demokrasimiz kazandı, milli irade sandıkta tecelli etti."
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Demokrasimiz kazandı, milli irade sandıkta tecelli etti.
AK Parti
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:15 Kaynak: İHA
Sözcüsü Ömer Çelik
: "Demokrasimiz kazandı, milli irade sandıkta tecelli etti." - ANKARA
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