Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Derdimiz Hiçbir Oyun Feda Olmuş Olmamasıdır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Derdimiz Hiçbir Oyun Feda Olmuş Olmamasıdır.

50 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Derdimiz hiçbir oyun feda olmuş olmamasıdır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Derdimiz hiçbir oyun feda olmuş olmamasıdır. Meşru bir süreç gidiyor. Sürece herkes saygı duymalıdır. Yüksek Seçim Kurulu, deneyimiyle, kapasitesiyle hukuk içerisinde süreci işletecektir. Sonuç ne olursa olsun, milletimizin talimatıdır, deyip başımızın üstünde bir emanet gibi taşıyacağız ve saygı duyacağız." dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:37 Kaynak: İHA

Yüksek Seçim Kurulu, Ömer Çelik, AK Parti, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öcalan'ın Memleketinde 30 Yıl Sonra AK Parti Kazandı Marcao'dan Fatih Terim'e Büyük Övgü AK Parti Sözcüsü Çelik: Uyumsuzluk Net Bir Şekilde Görülüyor! Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nden Fatih Mehmet Maçoğlu'na Tebrik!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 01:27:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Derdimiz Hiçbir Oyun Feda Olmuş Olmamasıdır.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]