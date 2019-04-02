AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Derdimiz Hiçbir Oyun Feda Olmuş Olmamasıdır.
50 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Derdimiz hiçbir oyun feda olmuş olmamasıdır.
AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
, "Derdimiz hiçbir oyun feda olmuş olmamasıdır. Meşru bir süreç gidiyor. Sürece herkes saygı duymalıdır. Yüksek Seçim Kurulu
, deneyimiyle, kapasitesiyle hukuk içerisinde süreci işletecektir. Sonuç ne olursa olsun, milletimizin talimatıdır, deyip başımızın üstünde bir emanet gibi taşıyacağız ve saygı duyacağız." dedi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:37 Kaynak: İHA
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