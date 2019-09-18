Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Diyarbakır anneleri) Annelerin ortaya koyduğu yaklaşım, bütün dünya...
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Diyarbakır anneleri) Annelerin ortaya koyduğu yaklaşım, bütün dünya...

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Diyarbakır anneleri) Annelerin ortaya koyduğu yaklaşım, bütün dünya üzerinde teröre karşı yükselen en güçlü sestir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " (Diyarbakır anneleri) Annelerin ortaya koyduğu yaklaşım, bütün dünya üzerinde teröre karşı yükselen en güçlü sestir."

Diyarbakır, Ömer Çelik, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:14 Kaynak: AA
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