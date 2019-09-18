AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Diyarbakır anneleri) Annelerin ortaya koyduğu yaklaşım, bütün dünya...
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Diyarbakır anneleri) Annelerin ortaya koyduğu yaklaşım, bütün dünya üzerinde teröre karşı yükselen en güçlü sestir.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:14 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " (Diyarbakır anneleri) Annelerin ortaya koyduğu yaklaşım, bütün dünya üzerinde teröre karşı yükselen en güçlü sestir."
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