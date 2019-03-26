Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Dün, CHP Zihniyetini Çok İyi Açıklayan, İzah Eden Bir CHP Belediye...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Dün, CHP Zihniyetini Çok İyi Açıklayan, İzah Eden Bir CHP Belediye...

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Dün, CHP zihniyetini çok iyi açıklayan, izah eden bir CHP Belediye Başkanının bir açıklaması oldu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Dün, CHP zihniyetini çok iyi açıklayan, izah eden bir CHP Belediye Başkanının bir açıklaması oldu. Bunu seçim vaadi olarak söylüyor, 'Seçimden sonra evlerde kullanılmayan tarihi geçmiş ilaçları toplayacağız vatandaşlarımıza dağıtacağız' diyor. Kafaya bak, bir belediye başkanı adayı olarak projeler, tesisler, altyapı, üstyapı, spor, sanat üreteceğine, 'evde kullanılmayan tarihi geçmiş ilaçları toplayacağız vatandaşa dağıtacağız' diyor. Tarihi geçmiş ilaç insan sağlığı için çok zararlıdır ama son kullanma tarihi geçmiş bu CHP zihniyeti memleket için daha zararlıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:02 Kaynak: AA

Ömer Çelik, AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Dün, CHP Zihniyetini Çok İyi Açıklayan, İzah Eden Bir CHP Belediye...
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