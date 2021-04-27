AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Ermenistan kaybetti" - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Ermenistan kaybetti"

27.04.2021 19:17

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Ermenistan kaybetti" "Net bir şey biliyoruz biz, bu politikalar diasporadaki Ermeni fanatik çıkar gruplarının tamamen rehinesi halindedir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Ermenistan kaybetti"

"Net bir şey biliyoruz biz, bu politikalar diasporadaki Ermeni fanatik çıkar gruplarının tamamen rehinesi halindedir. Bunlar Ermenistan'ın politikasını da rehin tutuyorlar, pek çok devletteki politikayı da rehin tutuyorlar. İlk defa bir ABD Başkanının böyle fanatik bir gruba teslim olduğunu görüyoruz"

"Biden'in bu kararının olumsuz sonuç doğuracağı birinci kesim Ermenistan tarafıdır. Onlar normalleşme fırsatını, Türkiye ile sınır kapılarının açılmasına varacak kadar bir normalleşme fırsatını, bölgedeki altılı mekanizma içerisine girecek bir normalleşme fırsatını kaçırmışlardır"

"HDP; hukuken, tarih açısından, siyesi açıdan son derece özenli bir dil kullanılması gereken bir konuda milletimizi suçlayan, tarihimizi suçlayan bir açıklama yapmıştır"

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Biden'in bu kararının olumsuz sonuç doğuracağı birinci kesim Ermenistan tarafıdır. Onlar normalleşme fırsatını, Türkiye ile sınır kapılarının açılmasına varacak kadar bir normalleşme fırsatını, bölgedeki altılı mekanizma içerisine girecek bir normalleşme fırsatını kaçırmışlardır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan MKYK toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkanı Biden'in 1915 olaylarına ilişkin yaptığı açıklamaya değinerek, bu açıklama sonrasında Ermenistan'ın normalleşme fırsatını kaçırdığını söyledi.

"Terör örgütünün acımasızlığını ortaya koyan bir tablo"

Konuşmasında ilk olarak Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti bekleyen annelere değinen Ömer Çelik, "Kaçırılan 228 evlattan 53'ü kız çocuğudur, 83 çocuğun yaşı 18'in altında, 33'ün yaşı ise 15 yaşın altında. Terör örgütünün acımasızlığını ortaya koyan bir tablodur. Biz annelerimizin bir an evvel evlatlarına kavuşmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

"ABD Başkanının böyle fanatik bir gruba teslim olduğunu görüyoruz"

ABD Başkanı Biden'in sözde soykırım konuşmasına ilişkin açıklamada bulunan Çelik, "1915 olayları konusunda ABD'de hem demokratlar hem cumhuriyetçiler açısından sürdürülen geleneksel politika ilk defa bir ABD Başkanı tarafından terk edilmiş oldu. 'Soykırım' kelimesinin milletimiz için, devletimiz için, tarihimiz için kullanılmasını asla kabul etmeyiz, bunu kullananları şiddetli bir şekilde kınadığımızı ifade ediyoruz. Bu her zaman telin edeceğimiz bir yaklaşımdır. Hukuki temeli olmayan, tarihsel dayanağı olmayan bir yaklaşımdır. Herhangi bir devletin başkanının ya da parlamentosunun bir milletin tarihi hakkında hukuki olarak soykırımın tanımlanması konusunda hüküm verme yetkisi, kabiliyeti, kapasitesi yoktur. Hangi bilgiye dayanarak bu şekilde kesin bir hükmü verecekler ve bir milleti lekelemeye çalışacaklar? Net bir şey biliyoruz biz, bu politikalar diasporadaki Ermeni fanatik çıkar gruplarının tamamen rehinesi halindedir. Bunlar Ermenistan'ın politikasını da rehin tutuyorlar, pek çok devletteki politikayı da rehin tutuyorlar. İlk defa bir ABD Başkanının böyle fanatik bir gruba teslim olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.

Biden'in açıklamalarının zararlarını açıklayan Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Tarihçiler tartışsın diyorsunuz, Ermenistan tarafı gelmiyor, karşılıklı olarak güven artırıcı adımlar atalım diyorsunuz, Ermenistan Anayasa Mahkemesi bunu iptal ediyor. Ortaya çıkan sonuç nettir. Bu sonuç içinde Türkiye özgüvenle bu meseleye yaklaşırken, Ermenistan tarafı sürekli olarak bundan kaçmıştır. Sayın Biden'in yaptığı bu açıklama birden çok şeyi sabote etmiştir. Birincisi, bu şekilde herhangi bir tarih komisyonuna yaklaşmayan, tek taraflı bir provokasyon içinde olan diasporanın tezlerine destek verir bir sonuç doğurmuştur. İkincisi, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki muhtemel diyalogların önünü kesmiştir. Üçüncüsü, Kafkaslar'daki normalleşmeye maalesef büyük bir zarar vermiştir."

Bu konuda egemen bir devlet olarak Türkiye'nin atacağı adımların olacağını söyleyen Ömer Çelik, "Türkiye açısından bir sonuç doğurmayacaktır. Biden'in bu kararının olumsuz sonuç doğuracağı birinci kesim Ermenistan tarafıdır. Onlar normalleşme fırsatını, Türkiye ile sınır kapılarının açılmasına varacak kadar bir normalleşme fırsatını, bölgedeki altılı mekanizma içerisine girecek bir normalleşme fırsatını kaçırmışlardır. Sayın Biden çok kötü bir gelenek başlatmıştır, egemen devletlerin soykırım gibi meselelerde insani hassasiyetler üretmek yerine bunu birbirlerine karşı bir suçlama aracı olarak kullanacakları bir dönem böylesine yanlış bir geleneğin oluşması gibi bir tehlike Biden tarafından açılmış oldu" dedi.

HDP'nin bu konuda son derece vahşi bir tutum aldığının altını çizen Çelik, "Hukuken, tarih açısından, siyesi açıdan son derece özenli bir dil kullanılması gereken bir konuda milletimizi suçlayan, tarihimizi suçlayan bir açıklama yapmıştır. Ne demiştir, 'Ermeni soykırımı ile yüzleşin.' Asıl yüzleşilmesi gereken mesele, bunu söyleyenlerin PKK katliamı ile yüzleşmesi gerekir. Bunu söyleyenlerin dağa kaçırılmış çocuklar konusunda niye sustuklarıyla yüzleşmeleri gerekir. Evlatları dağa kaçırılmış annelerin sesini duymayacaksınız ama milletimize iftira eden, hukuki, tarihi ve siyasi açıdan hiçbir geçerliliği olmayan soykırım iftirasına dönük olarak bir yabancı devlet başkanının sözleri karşısında esas duruşa geçeceksiniz. Esas bununla yüzleşmeleri gerekir" diye konuştu.

"Emeklilik de sağduyu edinmeye fayda sağlamamış"

KKTC'nin eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın görev süresince yaptığı açıklamalara birini daha eklediğini söyleyen Ömer Çelik, "Sayın Tatar'a Ankara ile ilişkileri üzerinden hiç de hoş olmayan bir ifadede bulunmuştur. KKTC Cumhurbaşkanlığı makamında bu kadar çirkin söylemi görev döneminde yürüten birisinin emekli olduktan sonra daha aklı başında bir yaklaşım üretmesi beklenirdi ama emeklilik de sağduyu edinmeye fayda sağlamamış" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ermenistan kaybetti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ermenistan kaybetti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ermenistan kaybetti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ermenistan kaybetti

Ömer Çelik, Ermenistan, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Ermenistan kaybetti' - Son Dakika


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